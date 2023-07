Debate por las contrataciones en el Procrear II

Al respecto, no se concibe que no se gestione la forma de vigilar las viviendas terminadas. Desde siempre hubo encargados de custodiar barrios hasta que se entregan las casas a sus dueños. Esto no debería ser una excusa. Tampoco se puede eludir la estrategia frente a los procesos inflacionarios. De hecho, las empresas y el Estado han cambiado las formas de relación en función de la rapidez con que los cambios de valores obligan a actuar. En este caso, convendría estudiar las nuevas formas de hacer obras en un contexto tan cambiante y que la burocracia no termine erosionando las tareas. En vez de eludir las licitaciones, habría que urgir a quieres deben controlar a que lo hagan en tiempo y forma. “No hay motivos para no seguir los pasos legales. De ninguna manera podemos permitir que la emergencia y las situaciones de necesidad sean tomadas de excusas”, dijo la legisladora opositora. Aunque ya la suerte esté echada con el caso Procrear II, y haya justificaciones legales y de urgencias, el largo caso de Manantial Sur debería haber servido de ejemplo para analizar un mejor modo de hacer las cosas. En ninguna obra pública –y mucho menos las grandes- se debe actuar de apuro, que es mal consejero.