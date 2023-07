Cristina volvió a mostrarse con Massa en clave electoral

Massa había aludido antes a Rodríguez Larreta. Contó que cuando iba a otro acto, escuchó al actual jefe de Gobierno porteño decir que los vecinos del conurbano cuando compran un paquete de leche le pagan el pasaje a los que viajan a Roma. “Yo lo que pido para encarar el proceso electoral que se viene por lo menos seamos rigurosos con los números. Aerolíneas, con los vuelos a Roma, en el primer semestre ganó U$S 12 millones; y no solo que esa persona del conurbano no le pagó el pasaje a nadie, sino que muchos de los que compraron el pasaje de avión nos ayudaron a tener una tarifa plana para poder volar a Catamarca, donde aumentamos la frecuencia”, reprochó el ministro.