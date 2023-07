Dimes y diretes de la política nacional

“Yo cuando lo charlo con amigos lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, que es un delirio. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001”. Lo dijo Juan Manuel López, diputado y presidente de bloque de la Coalición Cívica. Luego, en un intento por revertir sus dichos, López intentó diferenciar a Bullrich del ex mandatario que gobernó durante ese año. “Creo que Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que De la Rúa. Por ahí me estoy metiendo en un problema mientras voy pensando en voz alta”, pensó. A fin de explicar su declaración, el diputado de la Coalición Cívica contextualizó que en 2001 hubo un momento de “intentar un orden represivo” y subrayó que, así como en ese entonces no funcionó, ahora tampoco lo hará.