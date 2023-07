La “China” Suárez redobló la apuesta y usó la frase que Vicuña usó para referirse a Pampita

En la premiación de los Martín Fierro, Vicuña fue galardonado con el premio a mejor actor. Durante su discurso de agradecimiento, hizo especial mención a una de sus ex parejas. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor...”, dijo el actor dirigiéndose a Pampita, que se encontraba con su marido.