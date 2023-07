Habló el argentino que le dio el beso viral a Lionel Messi: "Fue espontáneo"

Por último, la pregunta que muchos se hicieron al ver el video: “¿Por qué lo besaste?”. Y Juan Pablo Fernández dijo: “No sé, me salió del alma, del corazón. Lo tuve ahí y me salió darle un beso, no sé, fue tan espontáneo todo, mi accionar... Y él estaba sonriente, feliz, tranquilo, aunque tampoco se lo esperó. Yo a Leo lo veo muy tranquilo y feliz en Miami. A él y a su familia, la verdad es que estamos muy contentos de tenerlo acá. Ahora, aprovecharlo y apoyarlo al máximo”.