¿Cómo es Malabrigo, el pueblo donde Gabriel Batistuta posee el campo de la polémica?

Del mismo modo, en diálogo con Radio la Red, reivindicó su pertenencia con el país y su identificación el pueblo donde vive. "Acá es donde nací y donde me quiero morir. No acepto que me obliguen a irme. Puse mucho dinero en el campo. Es un sector que conozco, sobre todo mi viejo que es mi socio. El que me enseñó a respetar a todo el mundo y ayudar a la gente que trabaja y darle la oportunidad un futuro mejor", remarcó.