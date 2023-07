Batistuta rompió el llanto al hablar sobre la denuncia por explotación: "Estoy muy triste"

Durante el extenso reportaje, el ex delantero de Boca, Fiorentina y Roma, entre otros equipos, reconoció estar "peleando con las ideas de hacer cosas raras", aunque se negó a revelar exactamente a qué se refería. "No te las voy a decir porque es muy triste y quiero evitar decirlo, lo quiero dejar pasar. No, no te voy a decir", replicó Bati.