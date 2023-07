Alberto Fernández se comprometió a completar el edificio de Bioquímica

Pedido por enfermería

“Somos UNT, pero nadie nos mira; tenemos 6.000 estudiantes en tres aulas”

Docentes y otros miembros de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán se apostaron sobre las vallas que rodearon el edificio inaugurado para solicitar al Presidente que gestione o peticione ante las autoridades de la UNT el anhelo de que la institución sea una Facultad y que cuente con la infraestructura adecuada para el dictado de clases, según explicó la ex directora Angelina Liezul. “En los 70 años de la UNT, no han invertido nada en la escuela; no tenemos aulas y el centro de simulación es tan pequeño que no puede albergar a los más de 6.000 estudiantes. Nuestro pedido es que el presidente nos tenga en cuenta. Somos UNT pero nadie nos mira. Seguimos amontonando 6.000 estudiantes en tres aulas, sin autonomía porque no somos facultad y el decano de turno pone o saca las directoras. Esperamos que alguien nos escuche”, dijo.