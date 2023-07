Dificultades en la cobertura de la prensa durante la visita de Alberto Fernández a Tucumán

El presidente Alberto Fernández pasó por Tucumán sin dialogar con la prensa. No se permitieron preguntas durante el acto que se llevó a cabo en la ex “Quinta Agronómica”, en medio de una celosa custodia de Casa Militar. Todo el edificio se rodeó de vallas y la prensa no fue autorizada a registrar el arribo del jefe de Estado, el corte de cinta ni el descubrimiento de una placa.