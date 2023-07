Pampita le dio un particular consejo financiero a Julieta Poggio

El conductor quiso saber qué tipo de recomendaciones había recibido y de parte de quién. “De Pampita. ¡Qué lindo conocerla!”. “Pampita me dijo, no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina. ¡La amamos!”, concluyó.