San Martín de Tucumán sumó delanteros pero no generó peligro al arco de Tristán Suárez

El planteo de “Traductor” fue pobre para un candidato de la Primera Nacional. El 4-4-2 no le dio soluciones en ninguna de las líneas. Juan Cuevas no pudo gravitar en la mitad de la cancha. Leonardo Monje sigue errático y fuera de ritmo. Gustavo Abregú aporta mucho en la marca, pero poco en la distribución de la pelota y Nahuel Banegas perdió el nivel que expuso en las primeras fechas. Es más, el ex Central Córdoba sigue sin aportar el desequilibrio que lo colocó como uno de los referentes del equipo.