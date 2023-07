"Detuvieron" al ex cantante de Ráfaga mientras hacía un vivo de Instagram: la insólita resolución del episodio

El intérprete de “Una cerveza” explicó que todo comenzó cuando la producción de su videoclip le pidió que hiciera un video en vivo. “De repente cayó todo el comando, yo realmente me asusté. En el video pueden ver mi cara de susto. Después me meten en la camioneta y me dicen que baje la cámara. Ahí es cuando me dicen que me quede tranquilo porque todo fue parte del video. Yo les dije ‘no sean malos’, avisame. Mis viejos tienen 80 años”, relató.