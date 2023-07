"Ordinaria, ignorante y vulgar": el fuerte cruce entre Malena Galmarini y Laura Alonso

Todo comenzó cuando la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) calificó de "ordinaria, ignorante y vulgar" a la esposa del ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. "Por suerte no vas a ser primera dama, así no das vergüenza internacional", lanzó ayer, luego de que Galmarini se cruzara con el ex presidente Mauricio Macri por el gasoducto.