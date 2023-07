Réquiem para una Violeta que prestigió a Tucumán

Egresada de la Universidad Nacional de Tucumán como licenciada en Música y presidenta del Foro Latinoamericano de Educación Musical, desde su fundación en 1995 hasta 2005, la educadora sostenía que “la música es un invento de la humanidad inconmensurable, es el tesoro más grande de la humanidad”. Su mamá la anotó en la Academia de Bellas Artes a los seis años: “En ese momento no sabía nada, ni me acuerdo qué me hacían hacer, pero se dieron cuenta de mi oído absoluto. Ahí me dieron una beca. Para mí la música fue parte de mi vida siempre, nunca le di más importancia de la que tenía, yo estaba bien y cómoda”. El piano fue su primer compañero de parrandas musicales: “Es el rey. Como formadora de músicos es un instrumento maravilloso, es una mesa llena de sonidos y cualquier cosa que hagás, ya es música. Cualquier mezcla de sonidos es una base para alguna canción. Es un instrumento didáctico por excelencia. Incluso desde distintos lugares de donde se lo escuche cambia el sonido. De entrada, la música es algo que nos pertenece. La escuela debe desarrollarla porque la música es un derecho humano. Ayuda a todos”.