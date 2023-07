Verstappen domina en Silverstone

Sin embargo, el neerlandés no pierde oportunidad para manifestar su disconformidad con ciertas decisiones de la Fórmula 1. Se sabe que la incorporación de las carreras sprint no le ha hecho ninguna gracia a Verstappen, quien considera que el calendario está muy sobrecargado. “24 son demasiadas carreras, al menos para mí. Pero no nos queda otra que asumir el reto”, se resignó.