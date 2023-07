Se debe priorizar la autopista de Circunvalación

Esta “boca de lobo” articula la conexión vial entre el Gran Tucumán, el sur capitalino (la zona del Mercofrut), Banda del Río Salí, Alderetes, Las Talitas y Tafí Viejo. Además se ha ido poblando profusamente tanto en barrios planificados por el estado como en asentamientos, a tal punto que a pesar de que se trata de una vía de alta velocidad en ella hay circulación de carros, bicicletas, transeúntes y hasta es frecuente encontrar animales –perros, vacas, caballos-. En varios tramos parece una avenida que separa barrios y de hecho los vecinos dicen que la cruzan constantemente. “Podemos llegar a cruzar 10 veces al día; tenés que dejar a los chicos en la escuela y buscarlos, cruzar a hacer compras... Pero es peligroso; de noche no hay luces, y no podés salir con el celular para alambrar porque te roban; a veces hasta sin zapatillas salimos”, dijo hace tiempo una vecina. Por ello se estima que hay unos cien cruces clandestinos en la autopista, en varios de los cuales hubo accidentes trágicos. “Lo que sucede es que cuando se planificó la obra no existía un desarrollo urbano en la zona como hoy. Lo que se hizo, se pensó para la planificación de la época... Hay muchos barrios que surgieron después”, dijo el funcionario de Vialidad. “En el caso de que haya desarrollos urbanos no planificados, hay que plantear una solución diferente, en la que intervengan todos los actores”, añadió.