Crisis de un modelo y modelo de una crisis

No fue la UTA la que tomó una medida de fuerza (su personería gremial la avalan para ello), sino un sector de la dirigencia, que inclusive se presentaba como “UTA disidente”. Es decir, un grupo de personas, literalmente, tomó una decena de empresas y el Estado tucumano, al respecto, no hizo nada. Legítimamente nada. Un comportamiento perfectamente coherente con un cuarto gobierno kirchnerista nacional que ha convertido la propiedad privada no en un derecho tutelado sino en una expresión de anhelo en este país. Desde el fracasado intento de expropiación de Vicentín hasta la permisiva complicidad con que se permitía a dirigentes del gremio de camioneros bloquear los accesos de fábricas en reclamo de que había personal no afiliado al sindicato.