Alfaro, sobre las PASO: “Tenía pensada una lista donde el candidato no era yo, sino 0caranza”

Sobre su candidatura, el intendente capitalino admitió que se decidió sobre la hora, y que no fue decisión suya. “Yo tenía pensado hacer una lista en representación de nuestro espacio con un candidato que no era yo, era Rodolfo Ocaranza. Creía que era necesario, teníamos dirigentes que tienen calibre, peso, y que tienen también que tener su oportunidad. Horacio Rodríguez Larreta me llamó, me dijo que quería que yo lo acompañe”, relató Alfaro, sobre la llamada que cambió el panorama.