"El Polaco" habló sobre la salud de Silvina Luna y se despachó contra Aníbal Lotocki

Las últimas novedades sobre la salud de Silvina Luna detallan que la ex Gran Hermano continúa intubada. Su amigo, Ángel De Brito contó el martes que intentaron sacarle el respirador pero que no fue posible porque "no tiene fuerzas para respirar sin ayuda mecánica". Desde el Hospital Italiano, por su parte, emitieron un comunicado informando que la modelo mantiene sus signos vitales estables.