La Justicia investigará la presunta venta de candidaturas en el partido de Javier Milei

En ese contexto, el fiscal convocó a prestar declaración testimonial el próximo martes al ex integrante de ese partido, el ex concejal porteño Carlos Maslatón; a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, a la ex militante de este espacio Mila Zurbriggen y al empresario textil Juan Carlos Blumberg, quienes realizaron denuncias públicas de diverso tenor contra Milei y su partido, como la supuesta venta de candidaturas.