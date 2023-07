Ante un planteo de Pedicone, la Justicia ordenó que se preserve la urna que definió la "banca 19" en la Capital

Gandur entendió que se encuentra configurada la verosimilitud del derecho en la medida que el artículo 123 del Código Electoral Nacional, que prevé que no se destruyan las boletas que "hayan sido objeto de alguna reclamación*. "Cuidando de no vulnerar derechos de terceros, me inclino por receptar parcialmente la pretensión cautelar esgrimida por Pedicone. Por lo tanto, corresponde disponer la suspensión de ejecutoriedad del punto V de la parte dispositiva de la Resolución N° 338 del 01/07/2023 dictada por la Junta Electoral Provincial únicamente en lo que respecta a la mesa N° 1.328, aquí cuestionada, y. consecuentemente disponer que la Junta Electoral Provincial adopte las medidas necesarias para preservar la urna correspondiente a la mesa N° 1.328, con la seguridad y custodia necesarias, como asi también toda la documentación concerniente a dicha mesa, hasta tanto recaiga sentencia firme en esta causa", concluyó el magistrado.