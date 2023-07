Perspectiva de género en caso de abuso de una niña: jueza declara nulidad de los alegatos y condena al padre

El fiscal no entendió, según fundamentó la jueza, que “se trataba de una niña que podía transmitir sus experiencias, pero al ser indagada sobre la denuncia adoptaba una posición diferente: se retraía, evadía y estaba dispersa; se iba de ese espacio y no terminaba la tarea”. Se trataría de una “conducta disociativa” o “defensiva” que se “ignoró deliberadamente y no se evaluó”.