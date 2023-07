Liga Tucumana: se viene una final de alto voltaje

“Los penales no se laburan; son pura intuición. No soy especialista ni nada. Me tocó atajar uno con Alto Verde y ahora este”, expresó el héroe “paulistano” en diálogo con LA GACETA. “Será la primera final de mi carrera. Hay que disfrutar, porque no se sabe cuándo se te puede volver a dar. La Florida va a ser un rival difícil, que tiene historia y un buen entrenador”, analizó.