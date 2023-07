El casamiento del “Tucu” Correa: “Muchachos, el imperdible momento musical de los campeones del mundo

Tras conocerse la noticia de que el tucumano Joaquín Correa se casó con su novia en una gran boda llevada a cabo en Italia, las curiosidades y las perlitas del evento no pasaron inadvertidas en las redes sociales. Y claro, en una fiesta donde fueron invitados varios campeones del mundo, no podía faltar el hit “Muchachos”, un clásico del mundial al que el “Tucu” no pudo asistir pero que de igual manera festejó.