Zoe Gotusso anunció que se aleja de la música: una dramática decisión

Los motivos de Zoe Gotusso

Así, se sinceró con sus seguidores: “Pero me pregunto de qué vale la pena esforzarme en correr más rápido si no puedo disfrutar el camino. Si me voy a sentir así no quiero ir tan rápido. Me quiero sentir bien y sana, quiero ocio y sobre todo quiero hacer las cosas porque las siento y no porque es lo que debería hacer.”