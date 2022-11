Video: cómo fue el último show de Coldplay en Argentina

El récord de Coldplay en River

Cerca de 600 mil personas asistieron a esta seguidilla de shows en el estadio porteño. “Music of the Spheres World Tour” quedará en la historia. Recordemos que Roger Waters, con la presentación de The Wall”, con una presentación menos, quedó en el segudo lugar. Los Rolling Stones también hicieron historia en River, con la gira “Bridges to Babylon”.