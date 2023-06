La Anmat prohibió alfajores, stevia y alimentos proteicos e hizo una advertencia

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de una marca de stevia y otros productos dietéticos como alfajores y barras de cereales, fortificados en proteínas, debido a que no están correctamente rotulados y se le atribuyen características que no fueron correctamente verificadas. La advertencia está dirigida, en particular, a la comunidad celíaca.