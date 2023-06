La dura sanción de la empresa low cost al tucumano que armó un escándalo en pleno vuelo

A causa de ello, el hombre tuvo que costear algunos gastos extras que no tenía contemplado. “Salí a última hora pagando un taxi que me salió $1.650. Llegué al aeropuerto de Buenos Aires y el avión salió a Tucumán. Ya descendiendo el avión, el piloto nos dice que no podía aterrizar por neblina. Que volvíamos a Córdoba a cargar combustible y después Aeroparque. No sabían para cuándo nos iban a cambiar el vuelo”, indicó.