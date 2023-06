Aníbal Fernández aseguró que Sergio Massa va a “tener la lapicera” si llega a la Casa Rosada

Durante una entrevista en radio Futurock, el ex candidato a gobernador bonaerense fue consultado sobre quién tomará las decisiones en Unión por la Patria (UxP) en caso de que el ex presidente de la Cámara de Diputados llegue a la Casa Rosada.“Sergio es una topadora y no se va a frenar un segundo para tratar de imponer a esta estrategia que se viene su propia impronta que es muy potente, con muchas ganas y es un hombre que conoce el armado y el manejo de la cosa pública como pocos”, afirmó.