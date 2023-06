El motivo por el que Lionel Messi se habría sentido "traicionado" por Sofía Martínez

El comentario en cuestión estuvo relacionado al equipo en el que quería jugar el astro argentino para el homenaje a Juan Román. “El le cuenta algo que tiene que ver con la camiseta de Boca, todo en off. Sofi después, no recuerdo si en las redes sociales o en el programa de Andy, lo revela. Él le reconoció que sí quería ponerse la camiseta de Boca Juniors, pero no lo quería hacer público”, detalló Azzaro.