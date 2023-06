Una candidata libertaria repudió a Luis Juez por llevar a votar a su hija con discapacidad y él le respondió

“El señor Luis Juez, ayer llevando a su hija. No tengo nada en contra, personalmente, de Luis Juez. No lo conozco”, arranca el video y sigue: “Pero a ver, cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebe. Me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente. No va a votar con el hijo, mostrando ahí… no sé. Es como muy bajo. Muy bajo”.