Las cuentas pendientes que hay que saldar en la transición

La integración de hombres y de mujeres al gabinete provincial de otras fuerzas políticas no afines al Partido Justicialista es una posibilidad concreta. De hecho, tanto el presidente de la Legislatura como sus más inmediatos colaboradores realizaron sondeos a dirigentes políticos, con el fin de sondear los proyectos que pueden impulsar en caso de algún ofrecimiento. En todos los casos, Jaldo quiere evitar ser llamado “el gobernador del ajuste”, aunque analizando el escenario nacional, puede escapar a ese mote, pero no a las consecuencias de las medidas que deba adoptar la próxima administración del Gobierno nacional. Una inflación del 135% anual no se desacelera rápidamente sin pagar costos políticos. Una deuda en pesos sin dólares no puede ser abonada si los acreedores no otorgan un estiramiento de plazos para poder cumplir esos compromisos. Cambiarle el humor a la sociedad en crisis tampoco se logra si es que la gestión no explica de qué manera se puede corregir el rumbo.