Crimen del Mercofrut: piden la devolución de $10 millones

Respecto a este pedido, Fernández dijo que de las 14 facturas presentadas la sumatoria total no es de $10.000.000 sino de $8.168.500. “No estamos negando la legitimidad de las facturas sino que debería ser fortalecida por otro tipo de documentación que acredite el origen del dinero. No nos oponemos a entregar el dinero, porque, haciendo honor al principio de objetividad, no podemos establecer a ciencia cierta que el dinero secuestrado esté vinculado al hecho delictivo que se está investigando; simplemente falta acreditar el origen”. En cuanto al celular, informó que el personal del ECIF continúa realizando las pericias para analizar su contenido.