"Caramelito" Carrizo dio detalles de cómo nació el amor con Coco Sily

Acto seguido, el conductor también contó cómo nació la relación con la ex animadora infantil. "Ella vino al programa que tengo en la Televisión Pública como invitada. Nos conocíamos pero no eramos amigos. Yo respetaba mucho su etapa periodística, y la invité a sumarse a mi radio. Ella se copó y yo quedé muerto. Y después me la jugué y la invité a comer. Ella aceptó y a partir de ahí comenzamos a vivir esta historia", finalizó.