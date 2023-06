Turf: Endor Rye confirmó su ascenso con un gran triunfo

Sumó su tercera victoria consecutiva y lo hizo mostrando todo su potencial en la recta final. Endor Rye se adjudicó el premio “Luis ‘Loro’ López”, la prueba más importante de la reunión de ayer en el hipódromo tucumano.

El hijo de Endorsement derrotó por dos cuerpos a Zapatazo, en el muy buen tiempo de 1’18”2/5 para los 1.300 metros. Tercero, a ocho largos del escolta, culminó Educado Soy.

“Estoy muy contento porque el caballo está cada vez mejor. Es un ejemplar de mucha calidad, que está en pleno ascenso”, contó Matías Rodríguez, que fue el encargado de llevar a la victoria al defensor del stud “Los Molestos”.

El zaino de José Gallego se desempeñó en el penúltimo lugar hasta el palo de los 600 metros, donde comenzó a acelerar. Cuando ingresó a la recta final, el nieto materno de Catcher In The Rye avanzó hasta el tercer lugar y en los últimos 300 metros se lanzó con mucha potencia, para pasar a Zapatazo cuando faltaban 100 metros para el disco. “Endor Rye es una máquina. Es la primera vez que me toca montar a un ejemplar de este nivel”, señaló Rodríguez.

Endor Rye logró tres éxitos en 56 días, porque el 30 de abril salió de perdedor, el 21 de mayo repitió y esta vez logró su éxito más importante. Su próximo desafío puede ser el 16 de julio, en los 1.800 metros del clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros”, donde estarán presentes los mejores fondistas del NOA.