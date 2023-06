Estefi Berardi abandonó LAM en vivo: "Se escapó como un rata"

La palabra de Ángel De Brito sobre la despedida de Estefi Berardi

Tras comunicarse con la producción, Ángel de Brito confirmó al aire que “me dijeron que no vuelve más, no se va a despedir, dijo que le chupa un huevo”. Estefi habló luego en un video difundido en redes donde aclaró que “Martín Leguizamón no me deja hablar del tema, Y no me puedo defender”.