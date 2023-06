Llegó el invierno: tips para elegir los mejores productos de calefacción

En cuanto a la seguridad eléctrica, un relevamiento realizado por la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE) reveló que aproximadamente el 40% de los incendios en Argentina tienen origen eléctrico. Por ello, el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y las empresas distribuidoras del servicio eléctrico diseñan campañas para informar a los usuarios sobre una serie de medidas de seguridad que deben seguirse para prevenir accidentes. Algunas de estas medidas incluyen no dejar artefactos de calefacción eléctrica enchufados y en funcionamiento cuando no estamos en casa, evitar colgar ropa cerca de los mismos, no ubicarlos en zonas de paso al alcance de niños y mascotas, enchufarlos en tomas de pared en lugar de zapatillas eléctricas y evitar conectar electrodomésticos o calefactores eléctricos en tomas flojas, con cables en mal estado o inadecuadas para soportar la carga eléctrica necesaria.