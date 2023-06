Elecciones 2023: tregua interna en JxC, con críticas al kirchnerismo

En esa misma línea, Bullrich apuntó contra el presidente, Alberto Fernández, y la vice Cristina de Kirchner por no “haber dicho ni una sola palabra” sobre el caso en Chaco, donde hay “grupos manejados por Emerenciano Sena, que tienen el mismo accionar que Milagro Sala, que están siendo acusados de un femicidio”. “Hay una orden explícita de no actuar de las fuerzas federales. Es una crisis grave y no vamos a permitir que se genere violencia”, resaltó la precandidata a presidenta. Durante la conferencia también se expresaron Martín Lousteau (Evolución UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sergio Abrevaya (Partido GEN), José Luis Espert (Avanza Libertad) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal).