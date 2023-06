Cristina Kirchner comparó la represión en Jujuy con la de diciembre de 2001

Por segunda vez en el día, la vicepresidenta Cristina Kirchner criticó la represión en Jujuy. "Hoy vivimos un día muy particular en la Argentina. Las escenas de la represión en la Provincia de Jujuy, transmitidas en vivo por la televisión, nos remitieron por instantes a las que vivimos en aquel diciembre del 2001. Para los que no recuerdan o aún no habían nacido, les recomiendo una vez más la serie “Diciembre 2001” del director Benjamín Avila, que se exhibe, desde hace unos días, en una conocida plataforma y que narra los hechos que culminaron con el Estado de Sitio y la muerte de 38 argentinos", dijo en su cuenta de Twitter.