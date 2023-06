¿Qué pasaría si hubiese dos soles?

Si el Sol formase parte de un sistema binario, ¿qué pasaría con los planetas y con la vida en la Tierra? En este caso, probablemente el Sistema Solar tendría una forma diferente y podría haber más o menos planetas. Si la Tierra estuviese en la región en que puede existir vida, quizás no habría vida. Para que haya vida el planeta debe tener agua líquida, atmósfera y una temperatura que varíe entre límites razonables. Al haber dos estrellas cercanas estas condiciones sería difícil que ocurran. Otro problema para la existencia de vida sería que el pasaje del día a la noche no sería estable como lo es actualmente. Habría períodos en los que la Tierra esté entre las dos estrellas en la que no habría noche, cuando la Tierra este en el lado opuesto, habría día y noche tal como lo conocemos y en el intermedio entre las dos posiciones el día y la noche tendrían duración variable. Esto dificultaría la existencia de vida, tanto de seres humanos, como plantas y animales, porque hay muchos procesos en los que es necesario un cambio entre luz y oscuridad estable. Es importante aclarar que siempre estamos pensando en vida tal como la conocemos.