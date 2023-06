San Martín: nervios en el aeropuerto, calma entre las nubes y novedades para el viajero en la ciudad de la furia

La tarde del sábado es soleada pero fresca; el viento que llega desde el Río de la Plata se hace sentir. Hay pocos autos, todo un síntoma de que es fin de semana largo en la ciudad de la furia. En la autopista “Arturo Illia” están de estreno. A principio de mes se retiraron las cabinas de peaje y el tránsito luce mucho más fluido. “Instalaron cámaras que leen las obleas de los que tienen ‘telepase’ -agrega Luna-. Es muy bueno porque ya no hay demoras en horas pico. El que no tiene telepase, tiene un mes para ingresar a la web y abonar su pase. Ojo que si no lo hacés, la multa viene bien ‘saladita’”.