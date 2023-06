Educación y prevención para erradicar la violencia contra la mujer

- Es la misma tasa que teníamos, no ha variado. Lo que hoy tenemos es una mejor observación de la situación del homicidio de mujeres o femicidio. Hace 15 años atrás no teníamos el concepto ni ninguna forma estadística; y si lo llevo más atrás todavía, yo le diría hasta la reforma del Código Penal 1921-1922, el femicidio, por razones de honor o de dolor, estaba autorizado por el Estado, ¿qué me cuenta? O sea, era eximible el tipo que mataba a la mujer porque creía que era adúltera, estaba amparado absolutamente por la ley. Por lo tanto, es muy difícil, que tengamos hoy una composición de lo que es la violencia, lo que tenemos es un mejor registro de la violencia y una mejor conceptualización de esa violencia. Hoy, no nos podemos engañar, nadie puede decir la mató por amor, crimen pasional, etcétera, la mató por celos… eso es lo que se ha modificado. Al modificarse toda esa concepción obviamente se ha modificado el registro estadístico, de todos modos tenemos algunas dificultades, no es perfecto, hay algunos déficit. Tenemos un registro fidedigno, lo más fidedigno a esta situación tan brutal, tenemos una tasa de femicidio que se ha mantenido más o menos constante. Es malo, pero no podemos decir que se está matando más hoy que hace 20 años atrás.