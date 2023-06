Cartas de lectores: ya hemos votado

Ya hemos votado. Hemos cumplido con nuestra obligación ciudadana. Y bue... Que sea lo que Dios quiera. Sabemos muy bien lo que nos espera, con tantos nombres repetidos que continuarán ,sin duda , manejando la sartén con experiencia, como sólo ellos lo saben, para “bien de la comunidad”. Y si algún pariente o “amigazo” nuevo no lo sabe, ahora tendrá cuatro años para practicar, con aprendizaje pago. Nosotros, “homo cualumque” i.e.: ciudadanos de a pie, ya hemos colaborado. Seguiremos en la lucha por la vida, con la tranquilidad de quien ha puesto en “buenas manos” la seguridad, la educación, el cumplimiento de las leyes, el manejo del dinero común y toda la infraestructura necesaria para nuestro bienestar. Por ahora, continuaré con mis tres empleos, que ya no me dejan tiempo ni para dormir bien. Pero sin ellos estaría, no lo dudo, endeudado hasta los ojos. Y bue...