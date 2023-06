El desgarrador relato de Morena Rial sobre el presunto abuso que sufrió a los 16 años

Según el testimonio de Morena, todo ocurrió cuando ella tenía 16 años. "En un momento, yo fui a abrir la heladera y él se me acercó y me quiso agarrar. En el ascensor, yo le decía que no me tocara. Y una vez, la vecina del cuarto piso me encontró en el ascensor con él y me preguntó si estaba todo bien. Yo le dije que sí, ¿qué le iba a decir? Pero la vecina le contó a la secretaria de mi papá", recordó la influencer.