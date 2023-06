EN VIVO: cómo sigue el paro de colectivos de la UTA en Tucumán

23:18 hs

El Gran Buenos Aires levanta el paro; pero se mantiene en el interior

El secretario general de UTA, Roberto Fernández, confirmó que el paro de colectivos de corta y mediana distancia se mantiene en las provincias haya o no acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, explicó que en cuanto al AMBA solo se realizará si el Ejecutivo no cumple con su promesa de pagos y no publica la resolución correspondiente antes de la medianoche. De ser así, comenzaría también la medida en el área metropolitana de Buenos Aires.

Tras idas y vueltas, se supo que el Ministerio de Transporte y Trabajo sacaría antes de las 23 una resolución conjunta excepcional “reconociendo el reclamo de los trabajadores y su reclamo del componente salarial”.

Esto significa que se aseguraría el “pago de los trabajadores y los servicios de transporte automotor del AMBA, que depende de la jurisdicción nacional. “Esta intervención del estado nacional saldrá del componente de subsidios destinados a las empresas”, dice un parte difundido por el mencionado Ministerio.