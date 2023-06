Retrocedieron los mercenarios rebeldes en Rusia

Sobre esto, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, confirmó que dado que las tropas frenaron su avance, la Justicia rusa no continuará con el proceso penal iniciado en contra del mayor líder rebelde. “Ustedes me preguntan qué pasará con Prigozhin; se retirará el caso penal en su contra y se irá a Bielorrusia”, respondió, aunque no brindó detalles acerca de qué hará allí.