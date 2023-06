Boca logró rescatar un empate ante Lanús sobre el final

Además, no fue precisamente un gran partido el de Boca. Si bien es cierto que la seguidilla de lesiones ha diezmado significativamente las opciones con las que cuenta Jorge Almirón, no alcanza a explicar la falta de sintonía y de ideas en las que a veces incurre el “xeneize”, y el mal momento que atraviesan jugadores como Guillermo Fernández y Juan Ramírez. Este último pasó de extremo tras la baja de Luis Advíncula, pero el cambio de posición no surtió el mismo efecto que con el peruano. La intrascendencia del ex San Lorenzo siguió siendo la misma, esta vez complementada con otra mala noche de “Pol” Fernández (junto a aquel, el más discutido por la hinchada hoy por hoy). Cristian Medina volvió a ser de lo mejor del medio campo, aunque alternando buenas con malas.