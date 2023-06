Interna del FdT: "Si se decide que haya PASO anótennos, porque ahí vamos a estar", dijo Massa

Massa se sirvió del contexto para volver a pedir la unidad del espacio argumentando que no se debe “confundir” al electorado, pero también dejó en claro que en caso de no ser posible la unidad será protagonista de la interna. “Creo que lo mejor para el FdT es la unidad, pero si se decide que haya PASO anótennos porque ahí vamos a estar. Y vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros, buscando los mejores acuerdos. Yo no busco trabajos porque no necesitamos un cargo para hacer política. Hago política por lo que creo y por el país que sueño”, expresó el referente del espacio.