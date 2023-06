Final de la Champions League: de la felicidad de Julián a las lágrimas de Lautaro

“Es muy poco tiempo el que llevo acá, pero la verdad es que fue una temporada magnífica, increíble. En lo personal no sólo por la victoria, sino porque crecí mucho como jugador y como persona. Me recibieron muy bien, me ayudaron mucho y terminamos de la manera que queríamos, ganando todo”, sostuvo el ex River, transformado en el primer argentino que conquistó la Copa Libertadores, la Copa del Mundo y la Champions League. Además, Julián se suma a la extensa lista de 22 argentinos que ganaron la “Orejona”. El más reciente era Ángel Dí María, con Real Madrid en la temporada 2013-2014. Esto debido a que Wilfredo Caballero -al igual que Perrone- no sumó minutos en la Champions que conquistó Chelsea en 2021. Los más ganadores son Alfredo Di Stéfano y Héctor Rial, ambos con cinco Champions. Lionel Messi se ubica como escolta con cuatro.