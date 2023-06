Crisis del transporte: “Hay un grave error de diagnóstico”

“El municipio de San Miguel de Tucumán, la Provincia, han decidido que sea otro, el Estado nacional, el que financie el sistema de transporte público, pero ese financiamiento no es suficiente”, sostuvo Villagra, que hizo hincapié en que la Nación no aumentará el dinero para este sector. “El Estadio nacional decidió, desde Macri en adelante, que no van a aumentar más el financiamiento de los sistemas de transporte público para el interior. Eso no se puede resolver, y no se va a resolver”, afirmó.